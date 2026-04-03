البطولة: أجايي يسجل تمريرة حاسمة في تعادل هال سيتي مع أكسفورد يونايتد

قدّم سيمي أجايي تمريرة حاسمة في مباراة تعادل فيها هال سيتي 1-1 مع أكسفورد يونايتد في مباراة بطولة سكاي بيت يوم الجمعة.

سجل محمد بلومي الهدف الافتتاحي للمباراة بعد أربع دقائق، وقدم أجايي التمريرة الحاسمة.

كانت هذه أول تمريرة حاسمة للاعب النيجيري الدولي مع منتخب النمور هذا الموسم.

اقرأ أيضا:البطولة: مايا تسجل هدفاً في تعادل وست بروميتش مع ريكسهام

شارك قلب الدفاع في المباريات طوال الموسم.

شارك أجايي في 16 مباراة في الدوري مع فريق باجيز في الموسم الحالي.

تعادل وست بروميتش مع كاميرون براناجان في الدقيقة 13.

لا يزال فريق هال سيتي يحتل المركز الخامس في الترتيب برصيد 67 نقطة.



