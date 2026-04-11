البطولة: أليبيوسو يُقدّم تمريرته الحاسمة الرابعة في الدوري خلال تعادل بلاكبيرن 1-1 مع ستوك

قدم ريان أليبيوسو تمريرة حاسمة ليساهم في تمديد سلسلة بلاكبيرن روفرز الخالية من الهزائم إلى خمس مباريات، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط في دوري البطولة الإنجليزية بعد تعادله 1-1 مع ستوك سيتي على ملعب بيت 365، وفقًا لما ذكرته بي بي سي سبورت.

وصل رصيده الآن إلى أربع تمريرات حاسمة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لصالح سوبر

وضع آدم فورشو الضيوف في المقدمة في الشوط الأول قبل أن يرد جيسورون راك ساكي لصالح أصحاب الأرض في وقت مبكر من الشوط الثاني.

تقلص عدد لاعبي فريق مارك روبينز إلى 10 لاعبين بعد طرد آشلي فيليبس إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية في وقت متأخر من المباراة.

كان فريق ستوك سيتي يطمح إلى التأهل للأدوار الإقصائية في وقت سابق من الموسم، لكن القرعة تعني أنهم يحتلون الآن المركز الخامس عشر، مع بقاء أربع مباريات من موسم البطولة.

سنحت لستوك أول فرصة للتسجيل في غضون تسع دقائق عندما سدد مليون مانوف كرة مقوسة مرت بجوار القائم بعد تمريرات جيدة على الجانب الأيسر بين إريك بوكات وسوربا توماس.

لكن بعد 21 دقيقة، سجل بلاكبيرن هدفاً رائعاً عندما سدد فورشو الكرة بنجاح من حافة منطقة الجزاء بعد أن مررها له ريان أليبيوسو.

أنقذ بالاز توث هدف التعادل لسام غالاغر بعد ست دقائق من تمريرة راك ساكي.

مع اقتراب نهاية الشوط الأول، رفع أليبيوسو الكرة إلى القائم البعيد، لكن يوكي أوهاشي لم يتمكن من توجيه رأسيته نحو المرمى.

تعادل ستوك قبل أربع دقائق من مرور ساعة من المباراة عندما سجل راك ساكي هدفاً من مسافة قريبة بعد عرضية مانهوف من خط المرمى.

بعد ذلك بوقت قصير، تلقى راك ساكي تمريرة من لويس بيكر لكنه أهدر فرصة لتحقيق عودة موفقة.

سعى كلا الفريقين جاهدين لتحقيق الفوز. من جهة، سدد بيكر كرة عالية، بينما أجبرت عرضية تود كانتويل المنحرفة غافين بازونو على التدخل من الجهة الأخرى.

تفاقم إحباط ستوك عندما طُرد فيليبس لحصوله على إنذار ثانٍ بعد تدخله على أوهاشي.



