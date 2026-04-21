البطولة: بلاكبيرن مُطالب بالقتال من أجل نقاط البقاء أمام شيفيلد يونايتد - أليبيوسو

صرح ريان أليبيوسو بأنه من المهم أن يقدم بلاكبيرن روفرز أداءً جيداً في مبارياته المتبقية في دوري البطولة هذا الموسم لتجنب الهبوط.

سيخوض فريق روفرز مباراة خارج أرضه أمام شيفيلد يونايتد مساء الأربعاء.

يحتل فريق مايكل أونيل المركز الحادي والعشرين في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة من 44 مباراة.

أليبوسو يحفز زملاءه في الفريق

ونقلت صحيفة عن أليبيوسو قوله: "كل نقطة قيّمة للغاية". لانكشاير التلغراف.

"نحن بحاجة إلى كل ما يمكننا الحصول عليه للبقاء على قيد الحياة. إنها نقطة جيدة حتى لو كنا قريبين جدًا من الوصول إلى الرقم ثلاثة."

هناك حاجة إلى مزيد من القتال

تعادل بلاكبيرن مع كوفنتري سيتي بنتيجة 1-1 يوم الجمعة الماضي، وكان أليبيوسو هو اللاعب الأبرز في تلك الليلة.

يثق اللاعب الدولي النيجيري بأن المزيد من العروض المشابهة لتلك التي قدمها أمام فريق سكاي بلوز ستضمن احتفاظ روفرز بمكانته في الدرجة الثانية.

أعتقد أن مثل هذه العروض ستجعلنا بخير. كان اللاعبون متماسكين، وكان لدخول اللاعبين البدلاء أثر كبير. لقد كان التكاتف واضحاً من البداية إلى النهاية.

"إذا حافظنا على هذا المستوى في المباراتين القادمتين، فسيكون وضعنا جيداً، بنسبة 100%."

"من المحبط أن نستقبل هدفاً في الدقائق الخمس الأخيرة. إنها نقطة ثمينة، ولدينا مباراة مهمة للغاية يوم الأربعاء نتطلع إليها بشوق."

"لعبنا مباراة جيدة، وتقدمنا ​​في النتيجة. كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، وأنهم أرادوا المجيء إلى هنا للصعود. كان أداءً رائعاً، لكن الدقائق الخمس الأخيرة كانت محبطة، إنها مجرد تفاصيل صغيرة."

"هذه المباريات القليلة الأخيرة مهمة للغاية بالنسبة لنا. علينا أن ننتصر في معاركنا. لقد بذلوا جهداً كبيراً ونحن متحمسون للغاية."

بقلم أديبوي أموسو



