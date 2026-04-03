    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    البطولة: مايا تسجل هدفاً في تعادل وست بروميتش مع ريكسهام

    أديبوي أموسو

    سجل جوش ماجا هدفاً ليُجبر فريق وست بروميتش ألبيون على التعادل 2-2 مع ريكسهام في ملعب هاوثورنز يوم الجمعة.

    سجل جورج دوبسون هدفاً في مرماه ليمنح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 26.

    ضاعفت مايا النتيجة من ركلة جزاء قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

    سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حتى الآن ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 33 مباراة بالدوري مع فريق باجيز.

    تم استبدال المهاجم بداريل دايك قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة.

    سجل فريق ريكسهام أهدافه عن طريق عيسى كابوري وجوش وينداس.

    أشرك الفريق الزائر حارس المرمى النيجيري الأصل آرثر أوكونكو في المباراة.


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

