البطولة: أونيكا يصنع هدفًا في فوز كوفنتري على ريكسهام

سجل فرانك أونيكا تمريرة حاسمة ليقود فريقه كوفنتري سيتي للفوز على ريكسهام بنتيجة 3-1 في ملعب سي بي إس أرينا.

كانت هذه أول تمريرة حاسمة للاعب خط الوسط الدفاعي مع فريق سكاي بلو ستارز.

قام أونيكا بتمريرة حاسمة إلى إيفرون ماسون-كلارك ليسجل الهدف الثالث للفريق المضيف في الوقت بدل الضائع.

سجل اللاعب النيجيري الدولي هدفاً واحداً في 14 مباراة بالدوري مع فريق فرانك لامبارد.

كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يعمل طوال مدة اللعبة.

أشرك فريق ريكسهام حارس المرمى النيجيري آرثر أوكونكو في المباراة.

سيواجه فريق كوفنتري سيتي فريق واتفورد في المباراة الأخيرة من الموسم.



