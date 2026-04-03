البطولة: أونيكا يسجل أول هدف له مع كوفنتري سيتي

سجل فرانك أونيكا هدفه الأول مع كوفنتري سيتي ليحققوا فوزاً بنتيجة 3-2 على ديربي كاونتي يوم الجمعة. Completesports.com التقارير.
افتتح أونيكا التسجيل لفريق فرانك لامبارد قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة.
سدد لاعب خط الوسط الدفاعي الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء.
النيجيري الدولي كان يلعب طوال مدة المباراة.
اقرأ أيضا:البطولة: أجايي يسجل تمريرة حاسمة في تعادل هال سيتي مع أكسفورد يونايتد
وصل أونيكا إلى ملعب سي بي إس أرينا على سبيل الإعارة من برينتفورد الصيف الماضي.
تقدم كوفنتري بفارق 11 نقطة عن ميلوول صاحب المركز الثاني مع تبقي ست مباريات.
إنهم يقتربون أكثر فأكثر من الصعود التلقائي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.