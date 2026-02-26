شيلي يكسر صمته بشأن شائعات توليه منصب المدير الفني لنادي مرسيليا

رد إريك شيلي، مدرب منتخب نيجيريا، على التكهنات الأخيرة التي تربطه بمنصب المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا. Completesports.com التقارير.

كشف شيلي أن وكيله اقترح عليه الانضمام إلى عمالقة الدوري الفرنسي، لكنه لم يكن لديه أي اتصال شخصي مع النادي.

رابط وظيفة شيلي في مرسيليا

"لم يكن لدي أي اتصال على الإطلاق بإدارة نادي أولمبيك مارسيليا"، هذا ما قالته شيلي في مقابلة مع بودكاست "Histoires de foot" (قصص كرة القدم).

لقد وقّعت مع وكالة بهدف تطوير مهاراتي والنمو كمدرب. وقرر وكلاء أعمالي استطلاع آراء بعض الأندية في أوروبا، وخاصة في فرنسا.

في ذلك الوقت، كان نادي أولمبيك مارسيليا يبحث عن مدرب. تواصلت وكالتي مع النادي لعرض المنصب عليّ. لم نقم بأي شيء آخر. سواء تم ترشيحي أم لا، لم أتلق أي اتصال على الإطلاق.

"بعد ذلك، عليك أن تسأل وكيل أعمالي عما إذا كان اسمي مدرجاً في قائمة المرشحين أم لا. وبما أنني من المنطقة، فقد تحدثت مع بعض الأصدقاء الذين سألوني عما إذا كنت مهتماً."

أنا من مشجعي أولمبيك مارسيليا، وإذا سألني أحدهم إن كنت أرغب في ذلك، فسأوافق بالطبع. لكنني لم أطلب بأي حال من الأحوال أي دعاية بشأنه. مع وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر الأمر بشكل واسع.

تم تعيين تشيلي مدرباً رئيسياً لفريق سوبر إيجلز بعقد لمدة عامين في يناير 2025.

قاد المدرب المالي منتخب النسور الخضراء إلى المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

بقلم أديبوي أموسو



