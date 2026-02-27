تشيلي تدافع عن مطالبها بزيادة كبيرة في الأجور

برر إريك تشيل، مدرب منتخب نيجيريا لكرة القدم، طلبه بزيادة راتبه بمقدار 130,000 ألف دولار من الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

يبلغ الرجل البالغ من العمر 48 عاماً حالياً راتباً شهرياً قدره 50,000 ألف دولار.

شيلي تدافع عن قرارها

أثار طلب تشيلي زيادة في راتبه جدلاً في نيجيريا، لكن المالي دافع عن موقفه.

"في نهاية المباراة ضد مصر، وقبل مقابلة مع قناة Canal+، لا أتذكر تحديدًا، ذهبت لإجراء مقابلة، ثم جاء ممثلون عن وزارة الرياضة النيجيرية، بالإضافة إلى مدير الجمارك، لتهنئتي. ثم قالوا لي: يا إريك، بعد المباراة، أنت في نيجيريا، علينا مناقشة عقدك"، هكذا صرّح تشيلي في بودكاست "Histores de Foot".

"لم أقل ذلك في المقابلة، لكنني قلتُ فيها: نعم، طلبوا مني العودة سريعًا إلى نيجيريا. عدتُ، ثم دار نقاش. أما بخصوص الأرقام، فعندما تتحدثون عن 130,000 ألفًا، فهي ليست يورو، بل دولارات. 130,000 ألف دولار."

"ثم، ما لا يعرفه الناس هو أنني في أفريقيا، في المنتخب الوطني الذي كنت فيه، مُلزم بدفع رواتب طاقمي الفني. لذا، من بين مبلغ الـ 130,000 ألف دولار المعروض، إذا ما تأكدت هذه الأرقام، هل يجب عليك دفع رواتب طاقمك مع كل هذه التكاليف؟ نعم، نحن خمسة لاعبين."

إذن، أنا أتحدث إليكم عن مساعدي، مساعدي الأول، أتحدث إليكم عن مدربي البدني، ومدرب حراس المرمى، ومساعدي الشخصي. حسنًا، المساعد الشخصي، يعني كل شيء ولا شيء في الوقت نفسه. لكن في الواقع، هو شخص... لأنك عندما تكون في... كما تعلمون، اللاعبون اليوم، يُنشئون هيكلًا حولهم، حيث يكون لديهم مدربهم البدني الشخصي، ومدربهم الشخصي، وأحيانًا يكون لديهم مدرب ذهني.

"لذا، عليّ أن أتحمل الضغط، لأن هناك أوقاتًا يكون فيها الضغط شديدًا، عندما يكون هناك مدرب لدولة يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة، أي ضعف عدد سكان فرنسا، وربما أكثر، أربعة أضعاف، لأن عدد سكان فرنسا يبلغ 65 مليون نسمة. لذا، 250 مليون نسمة، هناك ضغط. هناك ضغط، وأحيانًا لا أستطيع تحمل الضغط بمفردي."

لذا، وضعتُ هيكلاً من حولي يسمح لي بإدارة هذا الضغط. إذن، كل هؤلاء الناس، حسناً، عليك أن تدفع لهم. عليك أن تدفع لهم.

"وقبل كل شيء، النقطة الأهم، حسنًا، ليس هذا من اختصاصي، فأنا مدرب، ولكن عندما تتفاوض، عندما تتفاوض على عقد، هل تسعى لأعلى سعر ممكن أم لأقل سعر ممكن؟ لذا، اليوم، نحن بصدد التفاوض. نحن نقترب من الحل. نحن نقترب من الحل."

"عندما أقول لكم، إنها مجرد مطالب أساسية، لكن عندما أطلب تذاكر طيران لعائلتي، يطلبها جميع أعضاء لجنة الاختيار، لأنني أرغب في العيش في نيجيريا، لذا أحتاج إلى قدوم عائلتي. ولكن إذا كانت لديك عائلة مكونة من طفلين أو ثلاثة أو أربعة أطفال، فإن الأمر يتطلب مالاً. لذلك طلبت تذكرة، كما هو الحال في جميع المفاوضات، وكما يفعل جميع أعضاء لجنة الاختيار."

إذن، كما ترون، تتضمن هذه المطالب أموراً كثيرة، لكنها في الحقيقة ليست مطالب أكثر أو أقل من اللازم لأكون في ظروف جيدة لأداء عملي. ومع ذلك، فإنكم تؤكدون هذه الوثائق، فهي وثائق موثقة، وهذا جزء من المفاوضات. هذا جزء من المفاوضات، بكل تأكيد.

"حسنًا، أنا... هناك رسالة تم إرسالها إلى الاتحاد، بالمناسبة، الشخص الذي تم تكليفه بالتفاوض مع نيجيريا منذ وصولي، منذ كأس أفريقيا، منذ نهاية كأس أفريقيا، لا يزال في نيجيريا."

"إذن، اليوم، وكما أخبرتكم مجدداً، أنا عضو في لجنة اختيار المنتخب النيجيري. لذا، لا أعرف، ربما هناك حملة تشويه، ربما لا يجرؤ النيجيريون على إخباري أنهم لا يريدونني أن أكون عضواً في لجنة الاختيار بعد الآن، أو ربما لا، حسناً، لا أعرف."

بقلم أديبوي أموسو



