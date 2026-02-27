يجب على شيلي أن تلتزم بوظيفتها مع فريق إيجلز – لاعب دولي سابق

نصح اللاعب الدولي النيجيري السابق فرايدي إيكبو مدرب منتخب نيجيريا إريك تشيل بإظهار بعض الالتزام تجاه وظيفة المنتخب الوطني الأول.



وبحسب التقارير، فقد لفت تشيلي، الذي قاد منتخب النسور الخضراء إلى المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في المغرب، انتباه الأندية والمنتخبات على حد سواء.



ومع ذلك ، في محادثة مع Completesports.com ، صرح إيكبو بأن تشيلي قد أثبت جدارته بالثقة التي وُضعت فيه منذ تعيينه، ويستحق فرصة مواصلة بناء فريق سوبر إيجلز تنافسي دون أي تشتيت.

رعد أيضاً:الاتحاد النيجيري لكرة القدم يؤكد أن انتقال أوكونكو إلى المنتخب الوطني لم يتم الانتهاء منه بعد



"تشيلي لديه وظيفة مع فريق النسور الخضراء، ويجب أن يكون ملتزماً بها بالنظر إلى حقيقة أنه لا يزال لديه عقد مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم."



"في هذه المرحلة، كنت أتوقع منه أن يعزز إنجازه مع المنتخب الوطني الأول في كأس الأمم الأفريقية 2025 وألا يسمح لنفسه بالتشتت بلا داعٍ."



أنا على ثقة تامة بأن تشيلي سيستمر في منصبه كمدرب رئيسي لمنتخب النسور، لكن عليه أيضاً أن يُظهر التزاماً كبيراً. تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 على الأبواب، وسيكون من المثالي بالنسبة له أن يُظهر تركيزاً كاملاً.



