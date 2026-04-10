يجب على تشيلي التركيز على كأس الأمم الأفريقية 2027، وإشراك لاعبين جدد في صفوف المنتخب - لاوال

نصح اللاعب الدولي النيجيري السابق غاربا لاوال مدرب منتخب نيجيريا إريك تشيل بالتركيز على إدخال لاعبين جدد إلى المنتخب الوطني الأول قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.



تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا ستشارك في بطولة كأس الوحدة التي تضم أيضاً زيمبابوي والهند وجامايكا في لندن في شهر مايو. كما سيواجه أبطال كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات منتخبي بولندا والبرتغال في مباراة ودية دولية مقررة في شهر يونيو.



تم تنظيم هذه المباريات عالية المستوى لتكون بمثابة أرضية تحضيرية لعملية إعادة بناء فريق النسور الخضراء قبل تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.



تحدث مع بريلا FMحث لاوال تشيلي على استخدام المباريات الودية المتاحة لدمج اللاعبين الشباب لاستبدال اللاعبين المخضرمين في فريق النسور الخضراء.

كما أشاد بالاتحاد النيجيري لكرة القدم لتنظيمه مباريات ودية عالية المستوى للمنتخب الوطني الأول.



"قرر المدرب (إريك تشيل) إشراك وجوه جديدة في الفريق، وهذا أمر جيد. لن نشارك في كأس العالم، بل نستعد فقط لكأس الأمم الأفريقية 2027."



"من الجيد أننا نستعد بالفعل لكأس الأمم الأفريقية العام المقبل، فهذه المباريات الودية مباريات عالية المستوى، ولا يمكن الاستهانة بها."



"إنهم يتقدمون أيضاً في كرة القدم، ولا توجد مباريات سهلة، أعتقد أن هناك أربع مباريات ودية بالإضافة إلى مباراتين أخريين، لذلك أعتقد أنها مباراة جيدة."



"بصفتك مدربًا (إريك تشيل)، تبدأ الآن في بناء الفريق، بما أننا لن نذهب إلى كأس العالم لأنك تقول إنه ليس لديك الوقت، الآن لديك الوقت لاستدعاء الوجوه الجديدة التي تعتقد أنها قادرة على تحسين الفريق."



"بعض هؤلاء اللاعبين أعمارهم 28,29,30 و28,29 و30 عامًا. لذا إذا كنت ترغب في بناء فريق، فعليك الآن البدء في جلب لاعبين شباب أعمارهم 21 و22 عامًا."



