يجب على تشيلي اختيار لاعبي النسور بناءً على الجدارة والأداء – أودي

نصح اللاعب النيجيري الدولي السابق ديوك أودي مدرب منتخب نيجيريا إريك تشيل باختيار اللاعبين بناءً على الجدارة والأداء.



وقد أدلى بهذا التصريح قبل مشاركة نيجيريا في كأس الوحدة في لندن، والتي تضم دولاً مثل الهند وزيمبابوي وجامايكا.



يتضمن الجدول مباريات نصف النهائي في 26 و27 مايو، بينما تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث في 30 مايو.



يتحدث في مقابلة مع بريلا FMصرح أودي بأن نيجيريا يمكنها أن تتعلم من السنغال وإنجلترا، اللتين تختاران اللاعبين بناءً على أدائهم في دورياتهما الخاصة.



"علينا أن نتعلم من المنتخبين الإنجليزي والسنغالي. مع كامل الاحترام لنيجيريا، كيف يختارون لاعبيهم؟"، هكذا تساءل ديوك أودي.

"أحيانًا عندما تفعل الأشياء بطريقتك الخاصة ولا تنجح، عليك أن تنظر إلى أولئك الذين يفعلونها بشكل أفضل وتتعلم منهم."



"إذا نظرت إلى المنتخب الوطني السنغالي، ستجد أنهم يختارون اللاعبين بناءً على الجدارة والمستوى الحالي. يجب عليك إثبات نفسك ليتم استدعاؤك."



ينبغي اختيار كل لاعب نيجيري يرغب في اللعب مع منتخب النسور الخضراء بناءً على جدارته، وليس على أساس أصله أو الجهة التي يمثلها.



"بمجرد أن تكون مؤهلاً، وجيداً بما فيه الكفاية، وتؤدي أداءً جيداً في ناديك، يحق لك اللعب للمنتخب الوطني."



