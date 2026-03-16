تغريم تشيلسي 10.75 مليون جنيه إسترليني، وفرض حظر لمدة عام على فترة الانتقالات.

أفادت شبكة talkSPORT أن نادي تشيلسي غُرِّم بمبلغ 10.75 مليون جنيه إسترليني، وحُرم من المشاركة في فترة الانتقالات لمدة عام واحد، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بسبب انتهاكه لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المتعلقة بالمدفوعات للوكلاء.

كما أن الغرامة البالغة 10.75 مليون جنيه إسترليني هي الأكبر على الإطلاق التي فرضتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 5.5 مليون جنيه إسترليني الذي تم فرضه على وست هام في عام 2007.

كما تم فرض حظر على النادي لمدة تسعة أشهر على انتقالات الأكاديمية بعد الإبلاغ الذاتي عن انتهاكاته التاريخية للوائح الدوري.

بعد اتخاذ إجراءين تأديبيين، أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين معاقبة فريق تشيلسي.

يأتي ذلك بعد أن أبلغ النادي طواعيةً عن انتهاكات محتملة للقواعد.

وقد وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إليهم تهمًا لاحقًا في شهر سبتمبر.

خلصت لجنة مستقلة إلى أن نادي تشيلسي قد انتهك القواعد المتعلقة بالتقارير المالية واستثمارات الأطراف الثالثة وتنمية الشباب.

إلى جانب الغرامة، تم حظر النادي من التعاقد مع لاعبي الأكاديمية لمدة تسعة أشهر بأثر فوري.

لا يؤثر الحظر على لاعبي أكاديمية النادي الحاليين.

وفي الوقت نفسه، تم أيضاً فرض حظر لمدة عام واحد على التعاقد مع لاعبي الفريق الأول، مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

وقعت هذه المخالفات قبل أكثر من عقد من الزمان في ظل الملكية السابقة للنادي.

اشترى كونسورتيوم بلوكو التابع لتود بوهلي نادي تشيلسي من رومان أبراموفيتش في عام 2022.

وقد سبق الكشف عن أن النادي قدّم الحجة القائلة بأنه لا ينبغي خصم النقاط منه بسبب المخالفات.

جادل الملاك الحاليون لنادي تشيلسي بأنه ينبغي تغريمهم بدلاً من ذلك لأن أبراموفيتش لم يعد على رأس الإدارة في ستامفورد بريدج.

تعاون النادي بشكل كامل مع التحقيق بعد أن كشف طواعية عن الانتهاكات المحتملة.

من المفهوم أن عدداً من المخالفات ربما لم تكن لتصل إلى علم الدوري الإنجليزي الممتاز لو لم يفعلوا ذلك.

على الرغم من هذه الانتهاكات، فإن تشيلسي لم يخرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز الخاصة بـ PSR.



