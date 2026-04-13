أسطورة تشيلسي تيري يشتري نادي كرة قدم إنجليزي

أسطورة تشيلسي جون تيري هو أحدث نجم كبير يشتري نادياً لكرة القدم، حيث استحوذ على نادي كولشيستر يونايتد، بحسب صحيفة ذا صن.

يستعد نجم إنجلترا السابق، البالغ من العمر 45 عاماً، للإعلان عن صفقة بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني لفريق دوري الدرجة الثانية إلى جانب مجموعة من الشركاء.

يأتي ذلك بعد نجاح رايان رينولدز مع ريكسهام، ومشاركة سنوب دوغ مع سوانزي، وظهور ويل فيريل في ليدز.

وقال مصدر مطلع: "جاي تي متحمس للغاية لأن يصبح الأمر رسميًا".

ومن المتوقع أن يكون للمدافع الإنجليزي السابق "تأثير كبير" على الجانب الكروي للنادي الذي يتخذ من إسيكس مقراً له.

"JT"، الذي يلعب ابن أخيه فرانكي تيري البالغ من العمر 22 عامًا في نادي كولشيستر، هو أحدث اسم كبير ينضم إلى مجلس إدارة نادٍ، وكان أنجحهم هو ريان رينولدز في ريكسهام.

قال مصدر مطلع لصحيفة ذا صن: "لقد استغرق هذا الأمر وقتاً طويلاً، وجي تي متحمس حقاً لأن يصبح كل شيء رسمياً".

"إنه مدافع متحمس للغاية عن كرة القدم في الدرجات الأدنى، ويساعد الأندية في الحصول على الدعم والتغطية الإعلامية التي تستحقها."

"لقد نزل بالفعل إلى ملعب التدريب عدة مرات وانخرط في العمل دون أي ضجة."

"إنه يؤمن حقاً بالشباب، ومن جانبهم، فإن لاعبي كولشيستر متحمسون للغاية لانضمامه إليهم."

"سيجلب معه بريقاً حقيقياً. جميع المعنيين في كولشيستر متحمسون، والأمل معقود على أن تضعهم هذه الصفقة على الخريطة فعلاً وهم يسعون للصعود."

استمتع تيري بمسيرة مهنية لامعة في تشيلسي، وهناك لافتة في ستامفورد بريدج تعلن عنه "قائد، زعيم، أسطورة".

لقد فاز بسلسلة من الألقاب بما في ذلك خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2012، وانضم بشكل مشهور إلى الاحتفالات مرتدياً الزي الكامل على الرغم من إيقافه عن المباراة النهائية.



