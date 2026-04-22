تشيلسي بحاجة إلى ضم لاعبين ذوي خبرة - دي ماتيو

نصح روبرتو دي ماتيو، أسطورة تشيلسي، إدارة البلوز بتغيير سياستهم في سوق الانتقالات إذا أراد الفريق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



يذكر أن موسم النادي اللندني وصل إلى أدنى مستوياته حيث خسر للمرة الخامسة على التوالي في الدوري دون تسجيل أي هدف في هزيمة مخزية بنتيجة 3-0 أمام برايتون.



إنها المرة الأولى التي يعاني فيها فريق البلوز من مثل هذه الفترة العجاف منذ عام 1912، حيث واجه المدرب الرئيسي ليام روزينيور هتافات من جماهير الفريق الضيف تطالب بإقالته.



وفي رد فعله بعد المباراة، قال دي ماتيو، الذي قاد تشيلسي إلى المجد في دوري أبطال أوروبا كمدرب في عام 2012، إن "عدم الاتساق" أمر مفهوم نظراً لصغر سن الفريق.



ونصح النادي بالاستثمار أكثر في شراء لاعبين ذوي خبرة.

قال دي ماتيو: "أعتقد أن المالك قال ذلك الأسبوع الماضي. قال في نهاية الأسبوع إنهم على الأرجح سينظرون في تغيير سياسة الانتقالات قليلاً". ا ف ب.



أعتقد أن هذا أمر حيوي. إذا كنت ترغب في الحصول على قدر أكبر من الاتساق، وإذا كنت ترغب في أن تكون قادراً على المنافسة، ربما على الدوري الإنجليزي الممتاز، فأنت بحاجة إلى تحقيق توازن جيد.



"أنت بحاجة إلى لاعبين شباب موهوبين وجيدين للغاية، ولكنك تحتاج أيضًا إلى القليل من الخبرة داخل الفريق."



وقال: "أنت تتولى قيادة فريق تم بناؤه لمدرب مختلف، بنظام مختلف".



"من الصعب دائماً أن تترك بصمتك على الفريق خلال منتصف الموسم. الجميع يتوقع منك أن تبدأ على الفور."



"أعتقد أننا سنتمكن في الموسم المقبل من رؤية فريقه يُجري بعض التعديلات على طريقة لعب الفريق أو يستقدم لاعبين للعب بنظامه."

