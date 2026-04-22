أقال تشيلسي مدربه ليام روزينيور

أعلن نادي تشيلسي إقالة مدربه الرئيسي ليام روزينيور. Completesports.com.

اتخذ فريق البلوز هذا القرار بعد سلسلة من النتائج السيئة، بما في ذلك خمس هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تسجيل أي هدف.

استمرت فترة روزينيور حوالي 23 مباراة، مما يجعلها واحدة من أقصر الفترات في تاريخ تشيلسي بالنسبة لمدرب دائم.

أمضى الرجل البالغ من العمر 41 عاماً ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر بعد توليه الوظيفة في يناير.

سيتولى كالوم مكفارلين قيادة الفريق مؤقتاً حتى نهاية الموسم.

أعلن نادي تشيلسي لكرة القدم اليوم انفصاله عن مدربه الرئيسي ليام روزينيور. أصدر فريق البلوز بياناً قال فيه.

"بالنيابة عن جميع من في نادي تشيلسي لكرة القدم، نود أن نسجل امتناننا لليام وطاقمه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي."

"لطالما تصرف ليام بأعلى درجات النزاهة والمهنية منذ تعيينه في منتصف الموسم."

لم يكن هذا قرارًا اتخذه النادي باستخفاف، إلا أن النتائج والأداء الأخيرين لم يرتقيا إلى المستوى المطلوب، ولا يزال أمامنا الكثير لنحققه هذا الموسم. يتمنى الجميع في نادي تشيلسي كل التوفيق لليام في المستقبل.

"سيتولى كالوم مكفارلين قيادة الفريق كمدرب رئيسي مؤقت حتى نهاية الموسم بدعم من طاقم العمل الحالي للنادي، حيث نسعى جاهدين لتحقيق التأهل الأوروبي والتقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي."

"بينما يعمل النادي على تحقيق الاستقرار في منصب المدرب الرئيسي، سنقوم بعملية تقييم ذاتي لاتخاذ القرار الصحيح على المدى الطويل."



