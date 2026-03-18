تشيلسي يسجل رقماً قياسياً غير مرغوب فيه للنادي بعد هزيمته الثقيلة أمام باريس سان جيرمان

سجل تشيلسي رقماً قياسياً جديداً غير مرغوب فيه للنادي، حيث تعرض رجال ليام روزينيور للإحراج على يد باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، حسبما أفاد موقع Sports Mole.

استضاف فريق تشيلسي أبطال أوروبا الحاليين على ملعب ستامفورد بريدج في مباراة الإياب من مباراتهم الإقصائية، وكان بحاجة إلى تحقيق عودة تاريخية ليحظى بفرصة التأهل.

أشرف روزينيور على خسارة 5-2 في ملعب بارك دي برانس الأسبوع الماضي، وتلقى المدرب الرئيسي ضربة قاسية قبل انطلاق المباراة، حيث خسر قائده ريس جيمس بسبب إصابة أخرى في أوتار الركبة.

تم اختيار مامادو سار ليحل محل اللاعب الدولي الإنجليزي، بينما اتخذ روزينيور أيضاً القرار الجريء باستبعاد ويسلي فوفانا وإشراك جوريل هاتو مع تريفوه تشالوباه في قلب الدفاع.

جاء قرار سار بنتائج عكسية على الفور، ففي غضون الدقائق العشر الأولى من المباراة، استغل خفيتشا كفاراتسخيليا الكرة الطويلة التي أرسلها ماتفي سافونوف، وأدار لاعب ستراسبورغ السابق، ثم أنهى الهجمة بهدوء.

اقرأ أيضا: إنزو فرنانديز يلمح إلى رحيله عن تشيلسي

ضاعف الضيوف تقدمهم قبل الاستراحة عن طريق برادلي باركولا، الذي تسبب هدفه الثاني في مباراتين في خروج جماعي لجماهير تشيلسي وصيحات استهجان من أولئك الذين بقوا.

ازدادت الأمور سوءاً بالنسبة للفائزين بكأس العالم للأندية في الشوط الثاني، عندما سدد سيني مايولو الكرة في الزاوية العليا ليحسم الفوز 3-0 لرجال لويس إنريكي في تلك الليلة.

تأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي البطولة بفوزه بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين، مسجلاً بذلك أول مرة في تاريخ تشيلسي يتلقى فيها ثمانية أهداف في مباراة إقصائية من مباراتين.

لم يسبق لفريق البلوز أن استقبل ثمانية أهداف في أي مباراة إقصائية محلية أو أوروبية قبل مواجهة باريس سان جيرمان، الذي ثأر لهزيمته 3-0 أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية بطريقة قاسية.

سيواجه حامل اللقب الآن إما ليفربول أو غلطة سراي في ربع نهائي البطولة، حيث يتوجه الفريق التركي إلى ملعب أنفيلد متقدماً بنتيجة 1-0 من مباراة الذهاب في دور الـ16.



