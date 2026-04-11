تشيلسي ضد مانشستر سيتي: البلوز يسعون لإنهاء سلسلة هزائمهم أمام السيتي

من المقرر أن يستضيف تشيلسي فريق مانشستر سيتي في مباراة حاسمة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026.

يسعى فريق البلوز إلى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، لكن مهمة صعبة تنتظرهم على أرضهم أمام السيتي.

أداء الفرق ونتائجها الأخيرة

تشيلسي

لم يكن موسم تشيلسي 2025/26 مثالياً، إذ واجه الفريق صعوبة في استعادة زخمه. خسر البلوز مبارياته الأربع الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي، بما في ذلك هزيمة ساحقة بنتيجة 8-2 في مجموع مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

لكن فريق ليام روزينيور استعاد توازنه بعد هذه الفترة السيئة بفوز ساحق بنتيجة 7-0 على فريق بورت فايل من دوري الدرجة الأولى في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل كل من جوريل هاتو، وجواو بيدرو، وتوسين أدارابيويو، وأندريه سانتوس، وإستيفاو، وأليخاندرو غارناتشو أهداف تشيلسي ليحجزوا مقعدًا في نصف النهائي أمام ليدز يونايتد على ملعب ويمبلي.

مدينة مانشستر

بعد سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز، تضمنت خسارة إجمالية 5-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، يبدو أن السيتي قد استعاد مستواه في المرحلة الأخيرة من الموسم.

قاد بيب غوارديولا فريقه إلى فوز 2-0 على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال في نهائي كأس كاراباو قبل فترة التوقف الدولي مباشرة، ثم أعقب ذلك بفوز ساحق 4-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول.

سجل إيرلينج هالاند ثلاثية في الفوز الساحق على ليفربول، مما يشير إلى أن النرويجي قد استعاد حسه التهديفي بعد أن سجل هدفًا واحدًا فقط في آخر تسع مباريات له مع السيتي في جميع المسابقات.

لا يزال مانشستر سيتي يلاحق أرسنال بشدة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تحدد المواجهة ضد تشيلسي مصير فرصهم في مواكبة المدفعجية.

إحصائيات المواجهات المباشرة

التقى تشيلسي ومانشستر سيتي في 174 مناسبة، حيث حقق البلوز تقدماً طفيفاً بـ 67 فوزاً مقابل 66 فوزاً للسيتي، بينما انتهت 41 مباراة بالتعادل.

فريق غوارديولا حالياً في سلسلة من 12 مباراة دون هزيمة أمام تشيلسي، حيث فاز في تسع منها.

في الواقع، كانت آخر مرة هزم فيها تشيلسي مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 عندما سجل كاي هافرتز الهدف الوحيد ليمنح نادي غرب لندن لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا.

تحليل اللاعبين الرئيسيين

تشيلسي

جواو بيدرو

حقق بيدرو نجاحًا باهرًا منذ انتقاله من برايتون وهوف ألبيون إلى تشيلسي الصيف الماضي، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 9 أهداف. ويُظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مستوىً مذهلاً منذ بداية العام، إذ أحرز 12 هدفًا خلال هذه الفترة.

البرازيلي هداف غزير الإنتاج، ويمكنه اللعب من مركز الوسط أو التحرك على نطاق أوسع، مستفيداً من حركته السريعة وقدرته على المراوغة.

كول بالمر

قدّم بالمر دفعة قوية لتشيلسي منذ عودته من الإصابة. فقد سجّل اللاعب الدولي الإنجليزي 10 أهداف وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

بالمر هو صانع ألعاب أعسر ومهاجم متعدد الاستخدامات معروف بهدوئه ورؤيته الاستثنائية وتمريراته الدقيقة مع حسه العالي في تسجيل الأهداف.

مدينة مانشستر

إيرلينج هالاند

كان هالاند أبرز لاعبي السيتي هذا الموسم. فقد سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً 33 هدفاً وصنع سبعة أهداف في جميع المسابقات، بما في ذلك ثلاثية في مرمى ليفربول في نهاية الأسبوع الماضي.

يُعدّ النرويجي هدافاً فريداً من نوعه، يتمتع بسرعة فائقة، وتحركات ممتازة بدون كرة، وإنهاء قوي وحاسم. وقد سجّل أربعة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين في سبع مباريات ضد تشيلسي.

مانشستر سيتي أقل من 2.5 هدف سجل مانشستر سيتي أقل من 2.5 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 من آخر 15 مباراة. تشيلسي أكثر من 0.5 هدف سجل تشيلسي أكثر من 0.5 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 من آخر 15 مباراة. مانشستر سيتي يسجل أولاً سجل مانشستر سيتي الهدف الأول في 12 من آخر 15 مباراة له.

أنطوان سيمنيو

سيمينيو مهاجم ديناميكي وقوي ومتعدد المواهب، معروف بكثرة تسديداته، ومراوغاته السريعة، ومعدل عمله المكثف.

اقرأ أيضا: حاسوب عملاق يتوقع مركز تشيلسي في سباق المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

لقد كان اللاعب الغاني الدولي بمثابة اكتشاف حقيقي لمانشستر سيتي منذ وصوله في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث سجل ثمانية أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

أخبار الفريق

تشيلسي

لن يشارك إنزو فرنانديز في هذه المباراة بعد أن فرض عليه النادي عقوبة الإيقاف لمباراتين بسبب تصريحه بأنه سيكون منفتحاً على الانضمام إلى ريال مدريد في الصيف خلال فترة التوقف الدولي.

قد يعود حارس المرمى فيليب يورجنسن إلى تشكيلة الفريق لمواجهة السيتي بعد غيابه منذ مارس بسبب خضوعه لعملية جراحية بسيطة لعلاج إصابة، إلى جانب بينوا بادياشيل الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب المرض.

سيغيب نجم أكاديمية مانشستر سيتي السابق جيمي جيتنز أيضاً عن مباراة نهاية هذا الأسبوع بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في بداية شهر فبراير، تماماً مثل ريس جيمس الذي يعاني حالياً من إصابة في أوتار الركبة.

قد يرى تريفوه تشالوباه، الذي تم نقله على نقالة في الهزيمة أمام باريس سان جيرمان، أن هذه المباراة تأتي في وقت مبكر للغاية حيث ادعى المدرب الرئيسي ليام روزينيور أنه "يعمل بجد" للعودة.

لا يزال أمام ليفي كولويل "بعض العقبات التي يجب تجاوزها" بعد أن شوهد وهو يتدرب عقب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في وقت سابق من الموسم.

مدينة مانشستر

يزعم غوارديولا أن روبن دياز أقرب إلى العودة، لكنه مستبعد من المباراة بعد أن غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابة في أوتار الركبة.

بعد تعرضه لمشكلة في ربلة الساق أثناء مشاركته مع منتخب إنجلترا، قد يعود جون ستونز للمشاركة في المباراة.

لا يزال جوسكو جفارديول يخضع للعلاج ولن يعود حتى وقت لاحق من هذا الشهر.

من المتوقع أن يقود هالاند خط هجوم السيتي، مع وجود سيمينيو ودوكو على جانبيه، بعد أن قدم أداءً مذهلاً الأسبوع الماضي.

التشكيلات الأساسية المحتملة

تشيلسي (4-2-3-1):

سانشيز؛ غوستو، فوفانا، توسين، كوكوريلا؛ لافيا، كايسيدو؛ إستيفاو، بالمر، نيتو؛ بيدرو

مان سيتي (4-2-3-1):

دوناروما. نونيس، خوسانوف، جويهي، أورايلي؛ رودري، سيلفا؛ سيمينيو، تشيركي، دوكو؛ هالاند

بواسطة حبيب كورانجا



