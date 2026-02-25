تغريم تشيلسي ووست هام بسبب سوء سلوك لاعبيهما

تم تغريم نادي تشيلسي 325,000 ألف جنيه إسترليني وست هام أفادت بي بي سي سبورت أن غرامة قدرها 300,000 ألف جنيه إسترليني بسبب "مواجهة جماعية" بين اللاعبين خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير.

بدأ الحادث في ستامفورد بريدج عندما تشيلسي رد فعل المهاجم جواو بيدرو على وست هام دفع الجناح أداما تراوري لمدافع البلوز مارك كوكوريلا في الوقت بدل الضائع.

وحدثت مشادة بين لاعبي الفريقين في مشاهد بشعة، وبعد مراجعة مطولة لتقنية الفيديو المساعد (VAR)، أشهر الحكم أنتوني تايلور البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مدافع وست هام، جان كلير توديبو، بسبب إمساكه جواو بيدرو من رقبته.

"زُعم أن تشيلسي فشل نادي إف سي في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة و/أو استفزازية في الدقيقة 95 تقريباً. وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.، خارجي

وزُعم أيضاً أن وست هام يونايتد فشل نادي كرة القدم في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة و/أو استفزازية و/أو عنيفة في هذا الوقت.

"اعترف كلا الناديين لاحقاً بالتهم الموجهة إليهما."

عند فرض الغرامات، أخذت لجنة تنظيمية مستقلة في الاعتبار حقيقة أن كلا الناديين قد ارتكبا انتهاكات سابقة لقاعدة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم E20.1.

تنص القاعدة على أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي سلوك "غير لائق أو مسيء أو عنيف أو تهديدي أو مسيء أو غير محتشم أو مهين أو استفزازي".



