تعرض فوفانا لاعب تشيلسي لإساءات عنصرية بعد التعادل مع بيرنلي

أفادت بي بي سي سبورت أن المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا، لاعب تشيلسي، ولاعب الوسط التونسي حنبعل المجبري، لاعب بيرنلي، تعرضا لإساءات عنصرية عقب مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

قام فوفانا، الذي طُرد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة التعادل 1-1 على ملعب ستامفورد بريدج، بنشر عدة لقطات شاشة لرسائل خاصة تلقاها على إنستغرام بعد المباراة.

ثم نشر رسالة جاء فيها: "2026، لا يزال الوضع كما هو، لا شيء يتغير. هؤلاء الناس لا يعاقبون أبداً."

"تطلقون حملات كبيرة ضد العنصرية، لكن لا أحد يفعل أي شيء فعلياً."

في وقت سابق، شارك مجبري صورة لرسالة مسيئة على إنستغرام، وفي منشور آخر كتب: "نحن في عام 2026 ولا يزال هناك أشخاص كهؤلاء. ثقفوا أنفسكم وأطفالكم، من فضلكم".

قال نادي تشيلسي إنه "مصدوم ومشمئز" من الإساءة "البغيضة"، قائلاً إنها "بغيضة ولن يتم التسامح معها".

وأضافوا في بيان: "هذا السلوك غير مقبول بتاتاً ويتعارض مع قيم اللعبة وكل ما نمثله كنادٍ. لا مكان للعنصرية".

"نحن نقف بكل وضوح إلى جانب ويس. إنه يحظى بدعمنا الكامل، وكذلك جميع لاعبينا الذين يُجبرون في كثير من الأحيان على تحمل هذه الكراهية لمجرد قيامهم بعملهم. سنعمل مع السلطات والمنصات المختصة لتحديد هوية الجناة واتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة."

أعرب نادي بيرنلي عن "اشمئزازه" من الإساءة، مضيفًا في بيان: "أبلغ النادي الشركة الأم لإنستغرام، ميتا، عن المنشور، ويتوقع دعمًا قويًا منها، إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة، وسيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه".

"لا مكان لهذا في مجتمعنا ونحن ندينه بلا تحفظ".

"يظل النادي واضحاً لا لبس فيه في موقفه - لدينا نهج عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال التمييز."

"سيحظى هانيبال بالدعم الكامل من النادي ومن جماهير بيرنلي، الذين رأيناهم بالفعل يدينون الإساءة. لا مكان للعنصرية."

أدانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هذه الإساءة وقالت: "سيواجه أي شخص يتم التعرف عليه وإدانته بالتمييز أشد العواقب الممكنة، بما في ذلك حظر الأندية والملاحقة القانونية".



