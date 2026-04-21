تتراجع آمال تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى بعد خسارته 3-0 أمام برايتون

انقلب مشجعو تشيلسي على المدرب ليام روزينيور بعد أن تلقت آمال النادي الضئيلة في التأهل لدوري أبطال أوروبا ضربة أخرى، عقب هزيمة قاسية بنتيجة 3-0 خارج أرضه أمام برايتون، أحد الفرق الأوروبية الأخرى الطموحة، حسبما أفادت قناة RTE.

ضغط ألبيون على مدرب البلوز روزينيور من خلال تجاوز منافسيهم إلى المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل أهداف من فردي كادي أوغلو وجاك هينشلوود والبديل داني ويلبيك.

تعرض روزينيور لهتافات بذيئة من قبل المشجعين المسافرين في الشوط الثاني على ملعب أميكس قبل أن تمتد سلسلة الهزائم المقلقة لفريقه - وانقطاع تسجيل الأهداف - إلى خمس مباريات في الدرجة الأولى.

مع غياب الثلاثي الهجومي كول بالمر وإستيفاو وجواو بيدرو بسبب الإصابة، فشل تشيلسي في تسجيل أي محاولة على المرمى خلال عرض باهت، وبقي متأخراً بسبع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس، بعد أن لعب مباراة أكثر.

وعلى النقيض من تراجع تشيلسي المستمر، حصد برايتون المتألق 19 نقطة من أصل 24 نقطة متاحة في سعيه للتأهل القاري بفضل فوز حاسم.

قام مشجعو الفريق المضيف بإثارة غضب الضيوف من خلال الهتاف لصالح روزينيور، الذي أنهى مسيرته كلاعب وبدأ مسيرته التدريبية مع فريق سيغالز.



