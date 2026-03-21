تتراجع آمال تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى بعد خسارته 3-0 أمام إيفرتون

تلقت آمال تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضربة أخرى، بعد خسارتهم 3-0 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وهذه هي الهزيمتان المتتاليتان لفريق البلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارتهم أيضاً 1-0 أمام نيوكاسل في ستامفورد بريدج في نهاية الأسبوع الماضي.

فشل فريق البلوز الآن في تحقيق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة في جميع المسابقات.

بفضل ثنائية من بيتو وهدف من اللاعب الدولي السنغالي إيليمان ندياي، خسر تشيلسي بفارق ثلاثة أهداف في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ عام 1995.

هذه الهزيمة تركت تشيلسي في المركز السادس برصيد 48 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 46 نقطة.

تقدم إيفرتون في الدقيقة 33 بفضل لمسة رائعة من بيتو، الذي تلقى تمريرة بينية مثالية وسدد الكرة ببراعة فوق روبرت سانشيز من اللمسة الأولى.

اقرأ أيضا: تعتزم الحكومة البريطانية مقاضاة مالك نادي تشيلسي السابق أبراموفيتش

سجل بيتو هدفه الثاني في المباراة ليجعل النتيجة 2-0 لصالح فريق إيفرتون في الدقيقة 62.

فاز لاعب دولي سنغالي آخر، إدريسا غانا غوي، بالكرة وقفز بين لاعبين إلى مساحة واسعة، وركض تقريبًا على طول الملعب بأكمله ووجد بيتو في منطقة الجزاء، الذي سددها من بين ساقي سانشيز.

قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، سجل إيليمان ندياي الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-0.

حصل بيتو على تمريرة رأسية، واستلمها ندياي ودخل منطقة الجزاء برأسه قبل أن يعود إلى منطقة الجزاء ويسدد تسديدة مقوسة لا يمكن إيقافها تجاوزت سانشيز.



