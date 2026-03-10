Chukwuemeka يغير الولاء الدولي للنمسا

قام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند، كارني تشوكويميكا، بتغيير ولائه الدولي من إنجلترا إلى النمسا.

سيصبح تشوكويميكا، المولود في فيينا لأبوين نيجيريين، مؤهلاً الآن للعب مع النمسا في كأس العالم لكرة القدم 2026 هذا الصيف.

سبق لنجم أستون فيلا وتشيلسي السابق أن مثّل إنجلترا على مستوى الشباب.

يستطيع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً أن يخوض أول مباراة دولية له مع النمسا في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً على انتقاله إلى النمسا.

سيواجه رجال رالف رانغنيك منتخبي غانا وكوريا الجنوبية في مباراتين وديتين يومي 27 و31 مارس على التوالي.

ستواجه النمسا حاملة لقب بطولة العالم الأرجنتين والأردن والجزائر في المجموعة العاشرة في كأس العالم.

سيضم الفريق الدولي الجديد لتشوكويميكا لاعبين مثل ديفيد ألابا، الذي ولد أيضًا لأبوين نيجيريين، ومارسيل سابيتزر، وكونراد لايمر، وماركو أرناوتوفيتش.

بقلم أديبوي أموسو



