تشوكويزي يستعد للعودة إلى توتنهام بعد انتكاسة إصابة طفيفة

تشير التقارير إلى أن صامويل تشوكويزي مرشح للمشاركة في مواجهة توتنهام هوتسبير على ملعب كرافن كوتيدج يوم الأحد. Completesports.com.

غاب تشوكويزي عن فوز فولهام 3-1 على سندرلاند في ملعب النور في نهاية الأسبوع الماضي بسبب إصابة طفيفة في ربلة الساق.

بحسب المدرب الرئيسي ماركو سيلفا، تدرب اللاعب الدولي النيجيري مع زملائه في الفريق هذا الأسبوع.

"كان ساشا (لوكيتش) و(صامويل) تشوكويزي والآخرون يدخلون ويخرجون من المنافسة، لكنهم قدموا أداءً جيدًا هذا الأسبوع. وقد عاد (أنتوني) روبنسون إلى التدريبات مع الفريق"، هكذا صرح بذلك. الموقع الرسمي للنادي.

"لدينا جلسة أخرى وسنتخذ القرار بعدها."

انضم تشوكويزي إلى فولهام قادماً من إيه سي ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد الصيف الماضي.

سجل ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 13 مباراة خاضها مع فريق ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بقلم أديبوي أموسو





