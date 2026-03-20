نادي كلوب بروج يخطط للتعاقد مع لاعب جديد لفريق النسور الخضراء

يُعدّ إيمانويل فرنانديز، مدافع فريق رينجرز، محط اهتمام نادي كلوب بروج البلجيكي، أحد أندية الدوري البلجيكي الممتاز.

انضم فرنانديز إلى رينجرز قادماً من نادي بيتربورو يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، الصيف الماضي.

أثبت اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نفسه كشخصية رئيسية في ملعب إيبروكس، حيث سجل ستة أهداف في 26 مباراة في جميع المسابقات مع فريق لايت بلوز.

ووفقاً لوكالة فوتبال بريميروبحسب ما ورد، اقتنع نادي كلوب بروج بقدراته بعد ظهور واحد فقط للكشافة، بينما تراقب فرق في ألمانيا والدوري الإنجليزي الممتاز وضعه عن كثب.

لا يزال لدى قلب الدفاع عقد مع نادي رينجرز حتى عام 2029.

يرغب نادي رينجرز في الإبقاء على فرنانديز في النادي، لكنهم منفتحون على السماح له بالرحيل إذا وصل عرض مُرضٍ.

سيطلبون حوالي 9 ملايين يورو مقابل اللاعب.

تم اختياره ضمن تشكيلة المنتخب النيجيري للمباراتين الوديتين القادمتين ضد إيران والأردن يوم الخميس.

بقلم أديبوي أموسو



