دورة ألعاب مدينة الفحم تنطلق في 27 نوفمبر؛ المجلس الوطني للرياضة يؤكد 15 رياضة إلزامية لمهرجان 2026

أعلنت اللجنة الرياضية الوطنية أن مهرجان الرياضة الوطني لعام 2026، والذي يحمل اسم ألعاب مدينة الفحم، سيقام في الفترة من 27 نوفمبر إلى 11 ديسمبر من هذا العام في مدينة إينوجو.

كشف المدير العام للمجلس الوطني للرياضة، السيد بوكولا أولوبادي، عن ذلك يوم الخميس خلال الاجتماع الأول للجنة المنظمة الرئيسية للألعاب الذي عقد في أبوجا.

المجلس الوطني للرياضة يضع اللمسات الأخيرة على جدول مباريات مدينة الفحم

وأوضح أن وصول الدول سيتم في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر، بينما سيقام حفل الافتتاح في 27 نوفمبر، على أن تختتم الألعاب في 11 ديسمبر 2026. وأكد أن هذه التواريخ مقدسة.

اقرأ أيضا: الحاكم مباه يكشف عن اللجنة المنظمة المحلية المرصعة بالنجوم بينما تستعد ولاية إينوجو لاستضافة المهرجان الرياضي الوطني الثالث والعشرين

وقال المدير العام إن المواعيد النهائية لألعاب مدينة الفحم تم الاتفاق عليها بعد اجتماع مثمر عقده مع حاكم ولاية إينوجو، المحامي بيتر مباه.

مرافق إنوجو تثير الإعجاب قبل انطلاق الألعاب

"لا بد لي من الإشادة بحاكم ولاية إينوجو، المحامي بيتر مباه، الذي أبدى حماساً كبيراً في سرعة بناء المرافق وإنجازها للألعاب. وهذا أمر جدير بالثناء"، قال أولوبادي.

ألعاب مدينة الفحم تستعد لتحطيم أرقام قياسية في الرعاية والتمويل

وأضاف السيد أولوبادي أن مهرجان الرياضة الوطني لعام 2026 سيضع معياراً جديداً باعتباره المهرجان الأفضل رعايةً والأفضل تمويلاً في تاريخ نيجيريا.

"ليُسجّل في التاريخ أن دورة ألعاب إينوجو، بلا أدنى شك، ستكون أفضل مهرجان من حيث الرعاية في التاريخ. لقد أوفى الراعي الرئيسي، بنك بريميوم ترست، بالتزامه، وهي مساهمة تاريخية قيّمة للمهرجان."

اقرأ أيضا: إينوجو تؤكد استعدادها لاستضافة المهرجان الرياضي الوطني الثالث والعشرين

"كان آخر رقم قياسي هو دورة ألعاب بوابة العام الماضي في أبيوكوتا، والتي وصفها الكثيرون بأنها أفضل مهرجان على الإطلاق. ومع ذلك، فأنا متفائل للغاية بأن إينوجو على وشك استضافة أفضل دورة ألعاب ممولة ومنظمة في وقت لاحق من هذا العام."

مجلس الرياضة الوطني يقلص عدد الرياضات إلى 20 رياضة في دورة ألعاب مدينة الفحم

وذكر المدير العام أيضًا أنه كجزء من أجندة إصلاح RHINSE التابعة للمجلس الوطني للرياضة لجعل استضافة المهرجان أكثر سهولة من حيث التكلفة للولايات، تم تخفيض عدد الرياضات إلى 20 رياضة. ستكون 15 رياضة منها رياضات إلزامية للمجلس الوطني للرياضة، بينما سيتم تحديد الرياضات الخمس المتبقية من قبل الولاية المضيفة.

قائمة كاملة بالرياضات لألعاب مدينة الفحم

الرياضات الإلزامية التي ستشارك في دورة ألعاب مدينة الفحم هي ألعاب القوى، وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، وكرة الريشة، وكرة الريشة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكرة السلة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والملاكمة، وركوب الدراجات، وكرة القدم، والجودو، والجمباز، والسباحة، وتنس الطاولة، وتنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتنس، والتايكوندو، والفنون القتالية المختلطة، ورفع الأثقال، ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصارعة.

بقلم ريتشارد جيديكا ، أبوجا



