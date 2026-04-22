كوهين يؤكد أن موفي لن يعود إلى نيس

أكد موريس كوهين، الرئيس المشارك لنادي نيس، أن تيريم موفي لن يعود إلى النادي. Completesports.com التقارير.

انضم موفي إلى نادي بورتو البرتغالي العملاق على سبيل الإعارة من نيس خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يملك بورتو خيار شراء بقيمة 8 ملايين يورو في العقد.

تعرض المهاجم، ولاعب منتخب ساحل العاج، جيريمي بوغا، للاعتداء من قبل مشجعي نيس في ديسمبر الماضي عقب هزيمة النادي أمام لوريان.

لم يشارك موفي مجدداً مع نيس بعد الحادثة.

ونقلت شبكة GNFN عن كوهين قوله: "لن يعودوا إلى نيس، سواء تم تفعيل خيارات الشراء الخاصة بهم أم لا".

سجل موفي هدفاً واحداً، وقدم تمريرة حاسمة واحدة في ثماني مباريات مع بورتو.



