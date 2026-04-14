كوليمور: لن يكون من الصعب استبدال صلاح

يقول ستان كوليمور، مهاجم ليفربول السابق، إنه واثق من قدرة الريدز على استبدال محمد صلاح إذا غادر أنفيلد في نهاية الموسم.



سيغادر المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا ملعب أنفيلد كلاعب حر بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق. ويحتل اللاعب المصري المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 256 هدفًا في 437 مباراة، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الفردية.



على الرغم من اعترافه بمساهمة صلاح الهائلة، إلا أن كوليمور، في حديث مع كرة القدم القبلية، صرح بأنه واثق من أن إدارة ليفربول ستجد بديلاً.

"إنه لأمر محزن، لكنني أعتقد أنه كان بإمكانه التعامل مع الأمر بشكل أفضل."



"إذا نظرت إلى فيديو أندي روبرتسون، ستجده يقول: 'أنا أغادر، أنا ممتن حقًا. لقد كانت تسع سنوات رائعة، أحب النادي وسأعود دائمًا'.



"وأعتقد أن موقف صلاح كان مختلفاً بعض الشيء، وأنا أتفهم ذلك، فالمهاجمون يختلفون تماماً عن الأظهرة. الأظهرة هم بمثابة الركيزة الأساسية للفريق، وهم اللاعبون الذين يُعتمد عليهم، ونادراً ما يحظون بالاهتمام الإعلامي."



"محمد صلاح ينتمي إلى تلك المجموعة من اللاعبين الذين يثقون تماماً بأنفسهم وبقدراتهم، ولذلك عندما يُستبعد من التشكيلة الأساسية، يأخذ الأمر على محمل شخصي للغاية. ومع ذلك، عندما يقول الناس إن محمد صلاح كان رائعاً مع ليفربول، فإن ليفربول كان رائعاً مع محمد صلاح."

