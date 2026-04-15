كشف رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، أن المدرب أنطونيو كونتي أقنع النادي ببيع مهاجم منتخب نيجيريا، فيكتور أوسيمين، إلى غلطة سراي.



يذكر أن اللاعب النيجيري الدولي كان اللاعب الأبرز عندما فاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ ثلاثة وثلاثين عامًا في مايو 2023، حيث سجل 26 هدفًا ليفوز بجائزة باولو روسي.



على الرغم من توقيع عقد جديد في ديسمبر 2023، فقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاق شفهي بين نجم ليل السابق ودي لورينتيس، مما سمح للاعب كرة القدم الأفريقي السابق بالرحيل عن ملعب دييغو مارادونا قبل موسم 2024-25.

بعد صيف مضطرب في عام 2024 حيث فشلت محاولته للانتقال إلى تشيلسي أو الأهلي، تم استبعاد أوسيمين من تشكيلة الدوري الإيطالي قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى غلطة سراي.



ومع ذلك ، في محادثة مع ذي أثليتيكصرح دي لورينتيس بأن السماح لأوسيمين بمغادرة النادي كان خطأً فادحاً بالنسبة له.



"عندما بدأنا العمل مع كونتي، تلقينا عرضاً بقيمة 200 مليون يورو من باريس سان جيرمان وآخرين لبيع فيكتور أوسيمين وكفارا معاً. قال السيد كونتي: "يمكنكم بيع أوسيمين، لكن من فضلكم لا تبيعوا كفارا".



"خطأ فادح. لأنه بعد ذلك، واجهت مشاكل كبيرة مع والد كفارا ووكيله."

