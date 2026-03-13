كورتوا يتحدث عن إقالة ألونسو من ريال مدريد

نفى تيبو كورتوا أن يكون لاعبو ريال مدريد قد حاولوا إقالة تشابي ألونسو من منصبه كمدرب، وذلك بعد تقديمهم أفضل أداء في عهد خليفته ألفارو أربيلوا في فوزهم 3-0 على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حسبما أفادت شبكة ESPN.

سجل فيديريكو فالفيردي ثلاثية في الشوط الأول على ملعب البرنابيو - قبل أن يضيع فينيسيوس جونيور ركلة جزاء - ليضع ريال مدريد في المقدمة في مباراة دور الـ16، قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مانشستر.

غادر ألونسو مدريد في يناير بعد النصف الأول المخيب للآمال من الموسم، وحل محله المدرب الاحتياطي أربيلوا، وذكرت شبكة ESPN أن عددًا من اللاعبين الكبار - بمن فيهم فينيسيوس وفالفيردي - كانوا غير راضين عن أساليب ألونسو.

قال كورتوا للصحفيين بعد فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي يوم الأربعاء: "لم يحاول أحد إقالة تشابي".

"لقد عملنا بجد. كان الناس يقولون إننا لم تعجبنا التكتيكات، أو مقاطع الفيديو... انظروا، كان لدي مدرب مثل أنطونيو كونتي الذي كان يصطحبنا إلى هناك لمدة ساعة كل يوم، ولم يكن ذلك مهماً، لأننا محترفون، والعمل يأتي أولاً."

أنقذ كورتوا كرة من مسافة قريبة في الشوط الثاني ضد السيتي، بعد أن فقد اللاعب الشاب تياجو بيتارش الكرة داخل منطقة جزاء مدريد.

ونفى حارس المرمى أن يكون استياء اللاعبين قد ساهم في قرار النادي بإقالة ألونسو، في منتصف موسمه الأول في البرنابيو.

قال كورتوا: "اللعب مع الأصدقاء شيء، لكنني محترف. إذا اضطررت لمشاهدة فيديو مدته نصف ساعة، فسأفعل. هكذا نستعد للمباريات. في الصيف، تحدثت مع لاعبي دوري كرة القدم الأمريكية الذين يقضون يومهم كاملاً من التاسعة صباحاً حتى السادسة أو الثامنة مساءً يشاهدون الفيديوهات، ولم تكن هناك أي مشكلة."

"لقد شكك الناس في احترافيتنا. سارت الأشهر الأولى مع تشابي بشكل جيد، وفجأة تراجع مستوانا. هذا يحدث في كرة القدم."

شهدت فترة أربيلوا القصيرة في قيادة ريال مدريد معاناة الفريق من بعض النتائج السيئة، مثل إقصائهم من كأس الملك على يد ألباسيتي، وهزيمتين متتاليتين في الدوري الإسباني أمام أوساسونا وخيتافي، مما أدى إلى منح الأفضلية لمنافسيهم برشلونة في سباق اللقب.

يزور الفريق مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل، ساعياً لتأكيد مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



