    كوفنتري سيتي يركز على مواجهة هال سيتي — أونيكا

    أديبوي أموسو

    بحسب فرانك أونيكا، يركز نادي كوفنتري سيتي بشكل كامل على مباراة يوم الاثنين في بطولة سكاي بيت ضد هال سيتي.

    حقق رجال فرانك لامبارد فوزاً صعباً بنتيجة 3-2 على ديربي كاونتي في ملعب سي بي إس أرينا مساء الجمعة.

    سجل أونيكا وجاك رودوني (هدفين) أهداف أصحاب الأرض.

    اقرأ أيضا:أونيكا تنال إشادة واسعة لأدائها المتميز في كوفنتري سيتي

    وبهذه النتيجة، يتقدم كوفنتري بفارق 11 نقطة عن ميلوول صاحب المركز الثاني مع تبقي ست مباريات.

    وأصر اللاعب الدولي النيجيري على ضرورة سعيهم الآن لتحقيق أقصى عدد من النقاط في المباراة.

    قال أونيكا: "نحن بحاجة إلى الراحة، ونحتاج إلى السفر يوم الأحد، ونحتاج إلى اللعب ضد هال. نحتاج إلى أن نكون مستعدين، ونحتاج إلى التركيز، ونحتاج إلى الفوز".


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    مقالات ذات صلة المنشورات

