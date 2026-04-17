نجم نادي كوفنتري سيتي يتحدث عن الشراكة مع أونيكا

أشاد جاك رودوني، لاعب خط وسط نادي كوفنتري سيتي، بشراكته مع اللاعب الدولي النيجيري فرانك أونيكا.

انضم أونيكا إلى فريق سكاي بلو على سبيل الإعارة من نادي برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير.

شكّل رودوني شراكة جيدة مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في خط وسط فريق كوفنتري سيتي.

كما حقق فريق لامبارد ثمانية انتصارات في 11 مباراة شارك فيها لاعب خط الوسط.

قبل مباراة يوم الجمعة في بطولة سكاي بيت ضد بلاكبيرن روفرز في ملعب إيوود بارك، وصف رودوني أونيكا بأنه صديقه المفضل.

قال رودوني خلال حديثه مع وسائل الإعلام: "تانك [أونيكا] هو بمثابة صديقي المفضل الجديد. أنا أحبه، لدينا الكثير من الجودة على أرض الملعب".

"لقد لعبتُ مع تانك وغرايمسي في خط الوسط، ولدينا علاقة جيدة. يمكنني دائماً التمركز في منطقة الوسط، وانتظار فرانك ليقوم بتجاوز أحدهم ويمرر لي الكرة."

"اللعب معه يجعل حياتي أسهل. إنه يتمتع بحضور بدني قوي، وهو بارع في استعادة الكرة ورفع وتيرة اللعب في الضغط، واستعادة الكرة بأسرع ما يمكن."

"إنه لاعب من الطراز الرفيع، وقد لعب العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه الخبرة واضحة. وخارج الملعب، هو شخص هادئ أيضاً."

بقلم أديبوي أموسو



