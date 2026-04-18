نادي كوفنتري سيتي يبرم صفقة دائمة لأونيكا

فرانك أونيكا في طريقه لإتمام انتقاله الدائم إلى نادي كوفنتري سيتي بعد صعود النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. Completesports.com.

ضمن فريق "سكاي بلوز" عودته إلى دوري الدرجة الأولى مساء الجمعة بعد تعادله 1-1 مع بلاكبيرن روفرز في ملعب إيوود بارك.

كان لدى أونيكا، الذي انضم إلى كوفنتري على سبيل الإعارة من برينتفورد في يناير، اتفاق ينص على أن تصبح الصفقة دائمة إذا حقق النادي الصعود.

اقرأ أيضا:لوكمان يتوقع أن يكون نهائي كأس الملك صعبًا

لعب لاعب خط الوسط النيجيري دورًا رئيسيًا في انتعاش فريق كوفنتري، حيث ساهم في أدائهم القوي أثناء استعدادهم لأول موسم لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 25 عامًا.

شارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في 11 مباراة بالدوري مع فريق فرانك لامبارد منذ وصوله، وسجل هدفًا واحدًا.

قبل انتقاله، وجد أونيكا صعوبة في الحصول على وقت لعب منتظم في برينتفورد.

كما أمضى الموسم الماضي معاراً إلى فريق أوغسبورغ في الدوري الألماني.

بقلم أديبوي أموسو



