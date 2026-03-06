كريستيانو رونالدو رائع - ترامب يقول لميسي

ذكرت صحيفة "غلف نيوز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يكون قد أثار المزيد من الجدل حول النقاش الدائر بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خلال زيارة نادي إنتر ميامي للبيت الأبيض.

رأى ميسي الجانب المضحك من تعليقات ترامب، حيث ذكر الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة اسم رونالدو خلال خطاب مطول في البيت الأبيض.

استقبل الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات ترامب بالمصافحة بعد تقديمه للأشخاص الموجودين في المكتب البيضاوي.

قال ترامب: "إنه لشرف لي أن أقول ما لم يقله أي رئيس آخر من قبل، أهلاً بك في البيت الأبيض يا ليونيل ميسي".

أثار الجدل الدائر حول ميسي ورونالدو انقساماً بين مشجعي كرة القدم حول العالم لما يقارب عقدين من الزمن. يقارن المشجعون إنجازاتهما وأساليب لعبهما وسجلاتهما لتحديد من هو اللاعب الأفضل.

كثيراً ما يُشيد بميسي لمهاراته المذهلة في المراوغة، ورؤيته الثاقبة، وقدرته على صناعة اللعب، بينما يُعرف رونالدو بقوته البدنية، وقدرته على تسجيل الأهداف، وقوته الجسدية.

اشتدت المنافسة بشكل خاص خلال فترة وجودهما في الدوري الإسباني، عندما كان ميسي يلعب لنادي برشلونة وكان رونالدو يلعب لريال مدريد.

خلال تلك الفترة، تنافسوا بانتظام على الكؤوس والجوائز الفردية مثل جائزة الكرة الذهبية، ودفعوا بعضهم البعض إلى مستويات استثنائية.

وخلال خطابه، الذي وقف خلفه فيه فريق إنتر ميامي بعد دعوتهم إلى البيت الأبيض عقب فوزهم بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم عام 2025، ذكر ترامب أن ابنه بارون كان من أشد المعجبين بكل من ميسي ورونالدو.

قال ترامب لميسي: "إنه (بارون) معجب كبير بك".

"إنه يعتقد أنك شخص رائع. إنه معجب كبير بك، بالإضافة إلى كونه رجلاً نبيلاً يُدعى رونالدو."

"كريستيانو رياضي عظيم، من بين أبطال كبار، ورياضيين عظماء في تلك الرياضة."

صنع الفائز بكأس العالم تاريخاً في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليصبح أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسمين متتاليين.

وأضاف ترامب مخاطباً ميسي: "لقد حصد ليو الكأس رقم 47 في مسيرته المذهلة - وهو أكبر عدد من الكؤوس على الإطلاق".

"كان بإمكانك الذهاب إلى أي مكان في العالم، أي فريق في العالم، واخترت ميامي. أريد فقط أن أشكرك على إتاحة هذه الفرصة لنا جميعاً."

أثار ترامب الجدل كعادته، كما ذكر رمزاً آخر لكرة القدم، وهو بيليه، وتساءل عما إذا كان الأسطورة البرازيلية أفضل من زائره الأرجنتيني، ميسي.

وأضاف ترامب: "لا ينبغي أن أقول هذا لأني كبير في السن، لكنني شاهدت بيليه يلعب. لا أعرف، ربما تكون أفضل من بيليه. بيليه كان لاعباً جيداً جداً."



