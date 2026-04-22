حلاق كوكوريلا يُسرّب أخبار فريق تشيلسي قبل ساعات من مباراته ضد برايتون

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن حلاق مارك كوكوريلا، من بين جميع الناس، سرب أخبار فريق تشيلسي لمباراتهم ضد برايتون.

نشر حلاق اللاعب الإسباني الخبر على موقع X في وقت سابق من اليوم، قائلاً: "بالمر وجواو بيدرو كلاهما مصابان. هذا هو الخبر الحصري" إلى جانب صورة لكوكوريلا وهو يقوم بقص شعره.

والمثير للدهشة أن الخبر تأكد لاحقاً، ولم يكن أي من اللاعبين ضمن تشكيلة الفريق في يوم المباراة.

غاب بالمر عن رحلة تشيلسي بسبب إصابة في أوتار الركبة، مما شكل ضربة قوية لآمال البلوز في دوري أبطال أوروبا.

لم يسافر لاعب تشيلسي وإنجلترا رقم 10 حتى إلى الساحل الجنوبي، حيث تفاقمت أزمة الإصابات الهجومية التي يعاني منها ليام روزينيور من سيئة إلى أسوأ.

لم يُشاهد بالمر، البالغ من العمر 23 عاماً، وهو ينزل من حافلة الفريق بعد أن أثيرت مخاوف في وقت سابق من اليوم بأنه سيغيب عن المباراة.

لعب بالمر المباراة كاملة ضد مانشستر يونايتد يوم السبت.

ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها تشيلسي مشكلة تسريب أخبار الفريق هذا الموسم.

في كلتا المباراتين، ذهاباً وإياباً، ضد باريس سان جيرمان، تم تسريب أخبار الفريق من قبل جاسوس قبل أن يدعي ليام روزينيور أن التسريب جاء من شخص خارجي عن النادي، وليس من لاعب.

هذه المرة، سيكون من الصعب جداً إنكار ذلك.

تأتي الإصابة في وقت عصيب بالنسبة لفريق البلوز وروزينيور، اللذين هما في أمس الحاجة إلى هدف.

تكرر غياب الأهداف أمام برايتون، حيث خسر تشيلسي بنتيجة 3-0 وتراجع إلى المركز السابع في الترتيب.



