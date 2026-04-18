دي زيربي المتحدي يدعم توتنهام لتجنب الهبوط بعد التعادل المخيب للآمال مع برايتون

قال روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، إن فريقه "لم ينته بعد" على الرغم من التعادل المخيب للآمال 2-2 أمام برايتون يوم السبت والذي تركهم غارقين في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم توتنهام مرتين أمام جماهيره المتحمسة، وبدا أن هدف تشافي سيمونز الرائع في الدقيقة 77 قد منح الفريق ثلاث نقاط ثمينة مع اقتراب نهاية المباراة.

لكن مشاهد الفرح العارمة بين المشجعين تحولت إلى حالة من عدم التصديق عندما سجل جورجينيو روتر هدف الفوز ليضمن تقاسم النقاط في ملعب توتنهام هوتسبير.

وقد تركت هذه النتيجة توتنهام في المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن وست هام ونقطتين عن نوتنغهام فورست مع تبقي خمس مباريات.

يلوح شبح الهبوط الأول منذ عام 1977 في الأفق بالنسبة للفائزين بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، والذين صنفتهم شركة ديلويت على أنهم تاسع أغنى نادٍ في العالم.

اعترف دي زيربي، المدرب السابق لناديي برايتون ومرسيليا، والذي تولى قيادة فريقه في أول مباراة له على أرضه، بأن التعادل كان بمثابة هزيمة، لكنه قال إن فريقه يمتلك الجودة اللازمة للفوز في جميع مبارياته الخمس المتبقية.

وقال (عبر قناة فرانس 24): "لم ينته الأمر بعد، لدينا خمس مباريات أخرى، الأمر صعب".

"كلنا نعلم أنها لحظة صعبة، إنه وضع صعب، لكن أمامنا خمس مباريات أخرى، و15 نقطة."

"وهذا الفريق قادر على الفوز بخمس مباريات متتالية."



