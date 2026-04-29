ديلاب: أنا مستعد للقتال من أجل قميصي في تشيلسي

يقول ليام ديلاب، مهاجم تشيلسي، إنه مصمم على البقاء في ستامفورد بريدج والقتال من أجل مكانه في التشكيلة الأساسية بدلاً من السعي للرحيل، على الرغم من موسمه الأول الصعب.



المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انضم من إيبسويتش تاون في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني، مصمم على إثبات جدارته في موسم 2026-27 وفقًا لـ تلغراف.

تأثرت السنة الأولى لديلاب بفترة توقف لمدة شهرين بسبب الإصابة بدأت في أغسطس 2025، ولم يسجل سوى هدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي.



يواجه منافسة شديدة في خط الهجوم، مع جواو بيدرو ومارك غيو واللاعبين الجدد مثل إيمانويل إميغا.



على الرغم من التكهنات، فإن ديلاب ملتزم بالقتال من أجل مستقبله في ستامفورد بريدج، حيث يرتبط بعقد حتى عام 2031.

