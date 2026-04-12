    ديلي باشيرو مشكوك فيه في مباراة لاتسيو ضد فيورنتينا

    أفادت التقارير أن مشاركة فيسايو ديلي-باشيرو في مباراة لاتسيو القادمة ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي باتت محل شك كبير بعد غيابه عن التدريبات بسبب إجهاد عضلي. Completesports.com.

    غاب لاعب خط الوسط النيجيري عن التدريبات التي سبقت المباراة، مما أثار الشكوك حول مشاركته.

    بحسب موقع "لا لاتسيو سيامو نوي"، لا يزال من الممكن إدراج اسم ديلي باشيرو في التشكيلة، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيكون لائقاً بما يكفي للمشاركة.

    كان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا حاضرًا بانتظام في خط وسط لاتسيو في الأسابيع الأخيرة، حيث لعب إلى جانب دانيلو كاتالدي وكينيث تايلور.

    شارك في 17 مباراة في الدوري مع فريق بيانكوسيلستي هذا الموسم.

    يدخل لاتسيو المباراة وهو في حالة جيدة، حيث لم يخسر في آخر أربع مباريات له في الدوري الإيطالي.


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

