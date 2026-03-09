ديلي باشيرو: لاتسيو يستعد لمواجهة ساسولو

يقول لاعب خط وسط لاتسيو، فيسايو ديلي باشيرو، إن الفريق متحمس للغاية لمباراة الليلة في الدوري الإيطالي ضد ساسولو. Completesports.com التقارير.

سيستضيف رجال ماوريتسيو ساري فريق "الأسود والأخضر" على ملعب الأولمبيكو.

لم يخسر ساسولو في آخر ثلاث مباريات له في الدوري.

كان آخر فوز لنادي لاتسيو في الدوري الإيطالي ضد جنوى في 30 يناير.

اقرأ أيضا:أدامز يشعر بالارتياح بعد إنهاء جفاف إشبيلية التهديفي

أعلن ديلي-باشيرو أنهما سيسعيان جاهدين لتحقيق أكبر عدد من النقاط في المباراة.

قال ديلي باشيرو: "إنهم في حالة رائعة، لكننا نريد التغلب عليهم لإثبات أننا أقوى". قناة لاتسيو.

يحتل لاتسيو حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة من 27 مباراة.

يحتل ساسولو المركز التاسع برصيد 38 مباراة، وهو نفس عدد المباريات.

بقلم أديبوي أموسو



