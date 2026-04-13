ديلي باشيرو يتجاهل الإصابة، ويتم اختياره ضمن تشكيلة لاتسيو لمواجهة فيورنتينا

تم اختيار فيسايو ديلي باشيرو ضمن تشكيلة لاتسيو لمباراتهم القادمة في الدوري الإيطالي ضد فيورنتينا، على الرغم من المخاوف الأخيرة المتعلقة بلياقته البدنية.
غاب لاعب خط الوسط عن الحصص التدريبية التي سبقت المباراة بسبب إجهاد العضلات.
تعافى ديلي-باشيرو الآن في الوقت المناسب للسفر مع الفريق لخوض المباراة على ملعب أرتيميو فرانكي.
ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان اللاعب الدولي النيجيري سيحصل على دور أساسي، حيث من المرجح أن يتخذ المدرب الرئيسي ماوريتسيو ساري قرارًا متأخرًا بشأن مشاركته.
شارك ديلي-باشيرو في 17 مباراة في الدوري مع فريق بيانكوسيلستي هذا الموسم.
لم يسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً أي هدف أو تمريرة حاسمة مع نادي روما حتى الآن.
سيسعى لاتسيو إلى تمديد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم إلى خمس مباريات عندما يواجه فيورنتينا.
بقلم أديبوي أموسو