الحلويات خارج الموسم بعد ضربة الجراحة

سيغيب سيريل ديسيرز عن بقية موسم 2025/26 بعد أن اختار الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابة مزمنة في الفخذ، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

من المتوقع أن يغيب اللاعب الدولي النيجيري عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر تقريباً.

تعرض ديسيرز للإصابة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في وقت سابق من هذا العام.

عاد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى اليونان لتلقي العلاج، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع منتخب النسور الخضراء في البطولة.

وكان نادي باناثينايكوس قد صرح في وقت سابق من شهر فبراير بأنه عاد إلى التدريبات الميدانية ويقترب من العودة.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet ستاد رين 1.383 1xbet X تعادل 5.33 1xbet انجيه SCO 9.55 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء فوز ستاد رين خسر فريق أنجيه 4 من آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه أمام ستاد رين. ستاد رين -1.5 في 3 من آخر 5 مباريات ضد ستاد رين، خسر أنجيه SCO بهدف واحد على الأقل. ستاد رين -0.5 في 4 من آخر 5 مباريات ضد ستاد رين، خسر أنجيه SCO بهدف واحد على الأقل.

ووفقاً لوكالة سبورتال اليونان، فكر نادي باناثينايكوس في إجراء جراحة فورية بعد أن أكدت الفحوصات الطبية أن الإصابة لم تلتئم بشكل كافٍ.

انضم ديسيرز إلى فريق باناثينايكوس اليوناني العملاق قادماً من فريق رينجرز الاسكتلندي في الدوري الممتاز الصيف الماضي.

سجل نجم كريمونيزي السابق هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة في خمس مباريات فقط في الدوري مع النادي.

بقلم أديبوي أموسو



