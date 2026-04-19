دجوكوفيتش قادر على الفوز بلقبه الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى - ديل بوترو

يقول نجم التنس السابق خوان مارتن ديل بوترو إنه واثق من أن نوفاك ديوكوفيتش يمكنه الفوز بلقبه الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى، مصرحاً بأنه طالما أن الصربي نشط، فإنه يظل أفضل لاعب في الجولة.



ديل بوترو، في حديث مع رأس لاعب التنسصرح بأن الفوز ببطولة كبرى أخرى يمثل هدفاً شخصياً للغاية بالنسبة له.



وأشار إلى أنه سيكون أمراً رائعاً لرياضة التنس إذا حقق ذلك.

اقرأ أيضا:أوكافور فخور بعد فوز ليدز يونايتد على وولفرهامبتون



"أجل... إنه دجوكوفيتش."



"أود أن أراه يفوز باللقب الخامس والعشرين من بطولات الجراند سلام."



يسعى نجم التنس الصربي بنشاط لتحقيق رقم قياسي جديد بالفوز بلقبه الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى ليتجاوز مارغريت كورت، معتمداً على أسلوب لعب أكثر عدوانية وأقصر في النقاط للتعامل مع المتطلبات البدنية.



على الرغم من وصوله إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2026، إلا أنه يواجه منافسة شرسة من منافسين أصغر سناً مثل كارلوس ألكاراز ويانيك سينر.



