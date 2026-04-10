دجوكوفيتش: التنس كان حياتي لفترة طويلة

كشف نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش أنه مدمن على اللعبة ويرغب في اختبار حدوده البدنية والعقلية.



انضم الصربي إلى قائمة النخبة من الرياضيين الذين فازوا بجميع البطولات الأربع الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية عندما حصد الميدالية الذهبية في باريس عام 2024، متغلبًا على ألكاراز في المباراة النهائية.



صرح دجوكوفيتش في مقابلة مع مجلة إسكواير بأنه لا يزال قادراً على تحدي لاعبي التنس الأصغر سناً.



"ما يدفعني للاستمرار هو أولاً وقبل كل شيء حبي للعبة. لقد كانت رياضة التنس حياتي لفترة طويلة، وما زلت أستمتع بكل لحظة على أرض الملعب."

"أحب المنافسة، وأحب التحدي، وما زلت أشعر بالقوة والقدرة على منافسة اللاعبين الأصغر سناً - وهذا جزء كبير من المتعة بالنسبة لي"، هكذا صرّح. المبجل.



وأشار ديوكوفيتش أيضاً إلى أن الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس كان أحد أعظم لحظات مسيرته.



"كان الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية حلماً راودني طوال حياتي. شاركت في أربع دورات أولمبية، وظلت تلك الميدالية غائبة عني لفترة طويلة. الفوز في باريس، في سن السابعة والثلاثين، ممثلاً صربيا، هو بلا شك أحد أعظم لحظات مسيرتي الرياضية."



"الوقوف هناك، وترديد النشيد الوطني، وحمل الميدالية الذهبية - إنه شعور يبقى معك إلى الأبد، ليس فقط في ذاكرتك بل في جسدك كله. لم أختبر مشاعر كهذه من قبل في ملعب التنس. انهمرت الدموع بشكل طبيعي. كان شعوراً نقياً وقوياً للغاية"، هكذا قال دجوكوفيتش.

