صفقة مُنجزة: جناح فريق النسور الطائرة ينضم إلى نادي برومابويكارنا السويدي

انضم جناح فريق النسور الطائرة، بيديمي أمولي، إلى نادي برومابويكارنا السويدي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وبحسب برومابويكارنا، فقد تم إتمام الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات، لكن أمولي كان ينتظر تصريح العمل.

أعرب الشاب البالغ من العمر 18 عاماً عن سعادته بعد إتمام عملية الانتقال.

"ما جذبني إلى بي بي هو مجتمعها. أوصى بها ناديي، وعندما زرتها بنفسي شعرت أنها المكان المناسب تمامًا. التواجد هنا في غريمستا شعور رائع. هناك طاقة إيجابية حقًا، والجميع كان ودودًا للغاية"، هكذا صرّح أمول. الموقع الرسمي للنادي.

كان انطباعي الأول عن النادي إيجابياً للغاية. يولي الجهاز الإداري اهتماماً كبيراً بالتفاصيل ويتواصل بشكل ممتاز، مما سهّل عليّ التأقلم. اللاعبون مجموعة رائعة، يتمتعون بمهارات فنية عالية وشخصيات رائعة، وقد ساعدوني على الاندماج مع الفريق بسرعة.

"أكثر ما أتطلع إليه هذا الموسم هو الفوز. الأمر بهذه البساطة، والاستمتاع بالرحلة مع هذه المجموعة."

أشاد المدير الرياضي شون سابيتكار بوصول اللاعب إلى النادي.

"بيديمي لاعب مميز للغاية، يجيد اللعب على كلا الجناحين، ويتمتع بسرعة فائقة وتقنية وظيفية جيدة. نتطلع بشوق لرؤية تطوره المستمر معنا"، صرّح سابيتكار.

كان أمولي جزءًا من فريق النسور الطائرة الذي شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025.

بقلم أديبوي أموسو



