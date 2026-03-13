صفقة مُنجزة: مهاجم نيجيري ينتقل إلى نادي هيوستن دينامو في الدوري الأمريكي لكرة القدم

أعلن نادي هيوستن دينامو، أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، عن التعاقد مع المهاجم النيجيري إبراهيم عليو.

انضم إبراهيم إلى فريق هيوستن دينامو قادماً من نادي كولومبوس كرو، وهو نادٍ آخر في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً عقداً يمتد حتى عام 2026 مع خيار التجديد لعام 2027 من قبل النادي.

يعود إبراهيم إلى هيوستن حيث شارك في 90 مباراة في جميع المسابقات مع النادي بين عامي 2023 و25، مسجلاً 12 هدفاً وتسع تمريرات حاسمة.

ساهم في العديد من الإنجازات البارزة للفريق، بما في ذلك فوز هيوستن بلقب كأس الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2023، والوصول إلى نهائي المؤتمر الغربي لعام 2023، والمشاركة المتتالية في الأدوار الإقصائية في أول موسمين له مع الفريق.

"يسعدنا أن نرحب بعودة عليو إبراهيم إلى هيوستن، حيث لعب دوراً هاماً خلال موسمين ناجحين مع نادينا". أعلن رئيس النادي، بات أونستاد.

"مع استمرارنا في تطوير أسلوب لعبنا هذا الموسم، نتطلع إلى تعزيز مركز الظهير، ويملك عليو المؤهلات اللازمة للتألق في هذا الدور. تتناسب قدرته على تغطية مساحات واسعة، واستغلال المساحات، والمساهمة في الهجوم والدفاع مع توقعاتنا من لاعبي الأطراف. نتطلع إلى الترحيب به وبأسرته مجدداً في مدينة هيوستن."

وعلى الصعيد الدولي، سبق لإبراهيم أن مثل نيجيريا في فئة تحت 20 سنة.

كان جزءًا من تشكيلة منتخب النسور الطائرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2019.

بقلم أديبوي أموسو



