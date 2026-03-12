صفقة مُنجزة: جناح نيجيري ينضم إلى نادي ريال بلد الوليد الإسباني

أفادت التقارير أن الجناح النيجيري ساني بخاري قد انضم إلى نادي ريال بلد الوليد الإسباني، أحد أندية دوري الدرجة الثانية. Completesports.com.

انضم بوهاري إلى فريق "الأبيض والبنفسجي" في صفقة انتقال حر بعد قطع علاقاته مع نادي بيونيك الأرميني.

وقع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً عقداً لمدة عامين ونصف مع ريال بلد الوليد.

سينضم الجناح السريع إلى لاعب نيجيري آخر، إبراهيم علاني، في النادي.

قد يشارك بوهاري لأول مرة مع

فريق فران إسكريبا يواجه ليغانيس يوم السبت.

يحتل ريال بلد الوليد حاليًا المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الثانية المكون من 22 فريقًا برصيد 33 نقطة من 29 مباراة، أي بنقطتين فوق منطقة الهبوط.

بقلم أديبوي أموسو



