صفقة مُنجزة: لاعب نيجيري شاب ينتقل إلى نادي سيجما أولوموك التشيكي

تعاقد نادي إس كي سيجما أولوموك، أحد أندية الدرجة الأولى في جمهورية التشيك، مع اللاعب النيجيري الشاب سوكواتو صامويل أيبي.

انضم سوكوتو إلى فريق توماش جانوتكا من نادي ماهانايم.

تم اكتشاف اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من قبل نادي ماهانايم لكرة القدم في بطولة محلية في كادونا قبل بضع سنوات.

تُعد القوة البدنية والشجاعة والذكاء والقدرات الفنية للاعب الظهير الأيسر من بين السمات التي جذبت نادي إس كي سيجما أولوموك.

شكر سوكواتو عائلته على دعمهم المستمر، كما أشاد بنادي ماهانايم لكرة القدم لتفانيهم في جعله لاعباً أفضل.

"أشكر الله على نعمة التواجد هنا. وأود أن أشكر عائلتي، أمي وأبي وإخوتي على دعمهم لي في مسيرتي المهنية"، هكذا قال سوكواتو بعد إتمام انتقاله.

"أنا ممتن للغاية لنادي محنايم لكرة القدم على كل شيء. الدروس والتدريب والانضباط التي غُرست فيّ هي ما ساعدني."



