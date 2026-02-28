صفقة مُنجزة: أودي ينضم إلى نادي ديبريسيني المجري

أفادت التقارير أن نادي ديبريسيني المجري قد أكمل صفقة التعاقد مع المهاجم النيجيري ستيفن أودي. Completesports.com.

انضم أودي إلى الفريق المجري الحائز على لقب البطولة سبع مرات في صفقة انتقال حر.

غادر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا نادي راندرز الدنماركي في الدوري الممتاز في ديسمبر الماضي بعد انتهاء عقده.

أمضى المهاجم أربع سنوات ونصف مع فريق راندرز.

انضم أودي إلى راندرز على سبيل الإعارة في موسم 2021/22 مع خيار الشراء.

وقع نجم فريق MFM السابق لاحقًا عقدًا دائمًا مع فريق شرق يوتلاند، وسجل 28 هدفًا في 129 مباراة مع النادي.

بدأ أودي مسيرته الاحترافية مع نادي زيورخ السويسري الذي يلعب في الدرجة الأولى، ولعب لاحقاً مع نادي جينك البلجيكي، ونادي أميان الفرنسي.

لقد سجل 83 هدفاً في مختلف الدوريات خلال مسيرته الكروية.

بقلم أديبوي أموسو



