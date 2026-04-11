صفقة مُنجزة: مهاجم منتخب الصقور الخارقة ينضم إلى نادي دينامو بريست البيلاروسي

أفادت التقارير أن مهاجمة منتخب نيجيريا للسيدات، بليسنج نكور، قد أكملت انتقالها إلى نادي دينامو بريست، أحد أندية الدوري البيلاروسي الممتاز للسيدات. Completesports.com.
وقع نكور عقداً حتى نهاية موسم 2026.
كتب نادي دينامو بريست على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "يسعدنا أن نرحب بكم في بريست ونتمنى لكم أقصى درجات النجاح بالزي الأزرق والأبيض".
كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مسجلاً سابقًا في صفوف فريق ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني.
كما لعب المهاجم متعدد المواهب في تنزانيا مع فريق يانغا، وفي النادي التركي غازي عنتاب آسيا سبور.
شاركت نكور لأول مرة مع منتخب نيجيريا في مباراة ودية ضد فرنسا عام 2024.
سبق لها أن مثلت نيجيريا على مستوى منتخب تحت 20 عامًا.
نعمة متنكرة؟
أدعو الله أن تتخلص بليسنج نكور، المهاجمة المتفجرة والمعبرة، من صورة اللاعبة المتجولة التي لطخت مسيرتها المهنية قليلاً حتى الآن.
وباعتبارها من نفس خريجي فريق فالكونيتس الذين أنتجوا لاعبتي سوبر فالكونز ديبورا أبيودون وتوسين ديميهين اللتين أصبحتا الآن من اللاعبات البارزات، تأمل بليسنج أن يؤدي انتقالها إلى بيلاروسيا إلى مستوى من الاستقرار والاتساق يفتح لها أبواب دعوات سوبر إيجلز على نطاق أوسع.
بعد أن لعبت في أندية محلية عريقة وذات سمعة طيبة مثل ريفرز أنجلز وسنشاين كوينز، انتقلت بليسنج إلى الخارج لتجربة حظها في المياه الأجنبية.
ومع ذلك، فإن الانتقال من إسبانيا (ديبورتيفو لا كورونيا)، إلى تركيا (غازي عنتاب آسيا سبور) والآن بيلاروسيا إلى دينامو بريست في غضون فترة زمنية قصيرة يرسم صورة صياد يكافح للعثور على مكان يستقر فيه.
لكن عليها أن تتخذ من بيلاروسيا مقراً لها هذه المرة.
تتمتع بليسنج بموهبة فطرية، فهي تتمتع بالسرعة والقوة والدقة أمام المرمى في أفضل حالاتها. كما أنها تتمتع بحضور قوي على الشاشة، إذ تبدو كالمهاجمة الشرسة التي لا تعرف المزاح، والتي لا تسعى إلا لشيء واحد: تدمير دفاعات الخصوم.
وهو شعور ردده بصوت عالٍ العديد من مشجعي فريق سوبر فالكونز.