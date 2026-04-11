صفقة مُنجزة: مهاجم منتخب الصقور الخارقة ينضم إلى نادي دينامو بريست البيلاروسي

أفادت التقارير أن مهاجمة منتخب نيجيريا للسيدات، بليسنج نكور، قد أكملت انتقالها إلى نادي دينامو بريست، أحد أندية الدوري البيلاروسي الممتاز للسيدات. Completesports.com.

وقع نكور عقداً حتى نهاية موسم 2026.

كتب نادي دينامو بريست على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "يسعدنا أن نرحب بكم في بريست ونتمنى لكم أقصى درجات النجاح بالزي الأزرق والأبيض".

كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مسجلاً سابقًا في صفوف فريق ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني.

كما لعب المهاجم متعدد المواهب في تنزانيا مع فريق يانغا، وفي النادي التركي غازي عنتاب آسيا سبور.

شاركت نكور لأول مرة مع منتخب نيجيريا في مباراة ودية ضد فرنسا عام 2024.

سبق لها أن مثلت نيجيريا على مستوى منتخب تحت 20 عامًا.



