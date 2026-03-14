داومان يصنع التاريخ في فوز أرسنال 2-0 على إيفرتون

أصبح ماكس داومان، لاعب أرسنال البالغ من العمر 16 عامًا، أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حسم فوز أرسنال في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-0 على إيفرتون في الوقت بدل الضائع على ملعب الإمارات، ليقربهم خطوة أخرى من أول لقب لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عامًا.

سيطر فريق أرسنال على بداية المباراة، لكن إيفرتون هو من صنع الفرص الأفضل بحلول منتصف المباراة، بما في ذلك محاولة دوايت ماكنيل التي هزت العارضة.

واصل إيفرتون الضغط في الشوط الثاني، لكن دخول جيوكيريس وداومان بعد مرور ساعة بقليل أحدث الفارق لصالح متصدري الدوري.

كانت تمريرة داومان العرضية هي التي أثبتت أهميتها الحاسمة في تمكن جيوكيريس أخيراً من كسر التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، حيث قام اللاعب السويدي ببساطة بتسديد الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

ثم حسم داومان الفوز في الوقت بدل الضائع عندما انطلق من منتصف ملعبه، بعد أن أبعد أرسنال ركلة ركنية، وسدد الكرة في القائم الخالي.



