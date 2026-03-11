مدرب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يكشف عن تشكيلة الفريق لخوض التصفيات القارية

كشف سيباستيان دي سابري، مدرب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن تشكيلته

للتصفيات القارية.

عاد مهاجم نيوكاسل يونايتد، يوان ويسا، إلى الفريق بعد غيابه عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

المدافع ديلان باتوبينسيكا، والظهير جيريمي نجاكيا، والجناح جرادي ديانجانا هم اللاعبون الآخرون العائدون إلى التشكيلة.

حجز منتخب "النمور" مكانه في التصفيات القارية بعد فوزه على منتخب "النسور الخضراء" النيجيري في نهائي التصفيات الأفريقية في نوفمبر الماضي.

حراس المرمى: تيموثي فايولو، ليونيل مباسي نزاو، ماتيو إيبولو

المدافعون: آرون وان بيساكا، جيريمي نجاكيا، يوريس كاييمبي، آرثر ماسواكو، ستيف كابوادي، روكي بوشيري، أكسيل توانزيبي، تشانسيل مبيمبا، ديلان باتوبينسيكا

لاعبو الوسط: نوح صديقي، صامويل موتسامي، إيدو كايمبي، نجالا موكاو، تشارلز بيكل، نثنائيل مبوكو، بريان سيلبينجا، جرادي ديانجانا، ميشاك إيليا، ثيو بونجوندا

مهاجمون: فيستون مايلي، سيدريك باكامبو، سيمون بانزا، يوان ويسا



